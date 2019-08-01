Бронкс. Надежда Киченок не прошла в 1/4 финала в парном разряде

В Бронксе (Нью-Йорк, США) проходит турнир WTA категории International - NYJTL Bronx Open с призовым фондом $250 000. В парном разряде завершились матчи первого круга.



Украинская теннисистка Надежда Киченок (46-я в парном рейттнге WTA) и ее напарница Лаура Зигемунд (46) из Германии проиграли японке Шуко Аояме (32) и сербке Александре Крунич (49) со счетом 3:6, 4:6.



Матч продолжался 1 час 15 минут. Киченок и Зигемунд виграла два гейма на подаче соперниц и проиграли четыре на своей. Оба дуэта выполнили по два эйса, при этом Надежда и Лаура допустили три двойные ошибки, а Аояма и Крунич – одну.



На турнире в Бронксе Надежда также боролась за выход в основную сетку в одиночном разряде, но в финальном раунде квалификации уступила эстонке Кайе Канепи – 7:6(3), 1:6, 2:6.



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