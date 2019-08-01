Бронкс. Людмила Киченок не прошла в полуфинал в парном разряде

В Бронксе (Нью-Йорк, США) проходит турнир WTA категории International - NYJTL Bronx Open с призовым фондом $250 000. В парном разряде проходили матчи 1/4 финала.



Украинская теннисистка Людмила Киченок (43-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Галина Воскобоева (40) из Казахстана проиграли второй сеяной паре из Тайваня Хао-Чин Чан/Латиша Чан со счетом 3:6, 4:6.



За 1 час 10 минут, проведенные на корте Киченок и Воскобоева реализовали два брейк-пойнта из 15-ти возможных, а соперницы – четыре их пяти. Людмила и Галина выполнили три эйса и допустили две двойные ошибки, а сестры Чан навылет не подавали и совершили шесть двойных ошибок.



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