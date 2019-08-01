US Open. Завацкая стартовала с победы в квалификации

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57 000 000 проходит квалификация.



127-я ракетка мира, 19-летняя украинка Катарина Завацкая, посеянная под 20-м номером, вышла во второй круг квалификации после победы над 29-летней представительницей Израиля Юлией Глушко, занимающей в рейтинге WTA 248-ю строчку, со счетом 5:7, 6:3, 6:2.



Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Завацкая сделала семь брейков из девяти возможных, Глушко - четыре из десяти. Катарина выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки, а соперница ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче.



Во втором круге соперницей украинки будет 25-летняя немка Анна-Лена Фридзам, занимающая в рейтинге WTA 231-ю позицию.



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