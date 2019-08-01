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Серена Уильямс рассказала, от какой молодой теннисистки фанатеет
Американская теннисистка Серена Уильямс комплиментарно высказалась в адрес 19-летней канадки Бьянки Андрееску.

«Официально заявляю: я фанатею от Бьянки Андрееску. Ей всего 19 лет, но так и не скажешь — она кажется гораздо старше. Речь о её игре, отношению к теннису и словах на корте», — цитирует Серену UBITENNIS.

Напомним, 11 августа Серена и Бьянка играли в финале Rogers Cup. Американка не сумела завершить матч — уже в середине первой партии она отказалась от продолжения борьбы, сославшись на травму.

19-летняя Андрееску в настоящее время является 15-й ракеткой мира. В 2019 году она провела 42 матча, выиграв 38 из них. В её активе две победы на соревнованиях категории Premier — в Индиан-Уэллсе и Торонто.
По материалам: Чемпионат.com
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