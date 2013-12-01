US Open. Стаховский проиграл в первом раунде квалификации

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису проходит квалификация.



146-я ракетка мира, 33-летний украинец Сергей Стаховский потерпел поражение в первом раунде от 19-летнего испанца Николы Куна, занимающего в мировом рейтинге 191-е место. Поединок продолжался 1 час 15 минут и завершился в пользу испанца со счетом 6:4, 6:4.



По ходу встречи у соперников было по три брейк-пойнта, из которых Стаховский реализовал один, а Кун – все три. Сергей выполнил шесть эйсов и допустил три двойные ошибки, а Никола четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии счет равный – 1:1.



Отметим, что Кун дебютирует на US Open, а Стаховский стартовал в 15-й раз подряд. Лучшим результатом украинца является выход в третий круг основной сетки в 2010 и 2015 годах.



