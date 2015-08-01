US Open. Калинина потерпела поражение в первом круге квалификации

Фото: j48tennis.net

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57 000 000 проходит квалификация.134-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под 22-м номером, проиграла 19-летней американке, занимающей в рейтинге WTA 159-е место. Матч продолжался 1 час 5 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:0, 6:3.За игру Калинина реализовала свой единственный брейк-пойнт, в то время, как Ли реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Ангелина выполнила один эйс и совершила семь двойных ошибок, а ее соперница пять раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче.За выход в основную сетку US Open также будет сражаться Катарина Завацкая (20). Ее соперницей по первому кругу будет Юли Глушко из Израиля, занимающая в мировом рейтинге 248-ю строчку.