На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

US Open. Калинина потерпела поражение в первом круге квалификации
US Open. Калинина проиграла в первом круге квалификацииФото: j48tennis.net
В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57 000 000 проходит квалификация.

134-я ракетка мира, 22-летняя украинка Ангелина Калинина, посеянная под 22-м номером, проиграла 19-летней американке Энн Ли, занимающей в рейтинге WTA 159-е место. Матч продолжался 1 час 5 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:0, 6:3.

За игру Калинина реализовала свой единственный брейк-пойнт, в то время, как Ли реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Ангелина выполнила один эйс и совершила семь двойных ошибок, а ее соперница пять раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче.

За выход в основную сетку US Open также будет сражаться Катарина Завацкая (20). Ее соперницей по первому кругу будет Юли Глушко из Израиля, занимающая в мировом рейтинге 248-ю строчку.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дубай. Ангелина Калинина вышла в финал квалификации
Australian Open. Ангелина Калинина вышла во второй раунд квалификации
Ангелина Калинина вышла в основную сетку US Open
US Open. Калинина вышла в финальный раунд квалификации, Костюк выбыла из борьбы
US Open. Ангелина Калинина вышла во второй раунд квалификации
US Open. Бондаренко и Калинина стартовали с победы в квалификации, Янчук проиграла
Ангелина Калинина не пробилась в основную сетку турнира WTA в Вашингтоне
Калинина вышла в финальный раунд квалификации на турнире в Вашингтоне
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

US Open. Калинина потерпела поражение в первом круге квалификации
Куэртен: Федерер может победить тебя, даже не вспотев
Цинциннати-2019. Топ-10 ударов женского турнира
Бронкс. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде
Бронкс. Катерина Козлова проиграла в стартовом матче

Последние новости спорта

23:41

US Open. Калинина потерпела поражение в первом круге квалификации 45 | Теннис

22:52

Российский боксер раскритиковал Федерацию бокса Украины за отказ от приезда на ЧМ в РФ 75 | Бокс

22:07

Женская сборная Украины по биатлону провела контрольную тренировку 81 | Биатлон

21:47

Фернандо Алонсо выступит в Дакаре в 2020 году 80 | Авто / Мото

20:46

Куэртен: Федерер может победить тебя, даже не вспотев 119 | Теннис

20:07

Отто Уаллин: Получить бой против Фьюри – мечта, ставшая реальностью 120 | Бокс

17:30

Украинские «классики» завоевали две бронзовые медали на ЧМ среди юниоров (+Видео) 162 | Борьба

15:57

Цинциннати-2019. Топ-10 ударов женского турнира 152 | Теннис / Видео

15:01

Бронкс. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде 143 | Теннис

14:39

Бронкс. Катерина Козлова проиграла в стартовом матче 132 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Цинциннати-2019. Топ-10 ударов женского турнира

Цинциннати. Медведев - Гоффен: обзор финального матча (Видео)

Цинциннати. Мэдисон Кис – Светлана Кузнецова: обзор финального матча (Видео)

Цинциннати. Мэдисон Кис – Софья Кенин : обзор матча 1/2 финала (Видео)

Цинциннати. Кузнецова - Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Цинциннати. Джокович – Медведев, Гоффен - Гаске: обзор матчей 1/2 финала (Видео).

Цинциннати. Джокович – Пуи, Медведев – Рублев, Гаске - Баутиста-Агут: обзор матчей 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Рейтинг WTA. Свитолина стала пятой ракеткой мира, Ястремская и Цуренко ослабили позиции
Украинские борчихи выиграли четыре медали на ЧМ среди юниоров (+Видео)
Украинские «вольники» выиграли две медали на ЧМ среди юниоров (+Видео)
Цинциннати.Элина Свитолина вышла в 1/8 финала
Цинциннати. Ястремская стартовала с победы над Возняцки


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2019 (251)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги