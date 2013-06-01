Куэртен: Федерер может победить тебя, даже не вспотев

Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен выразил восхищение достижениями испанца Рафаэля Надаля и швейцарца



«Не думаю, что появится игрок, который сможет выиграть так много титулов на „Ролан Гаррос“, как Надаль, — цитирует Куэртена Tennis World USA. - Ему нравятся вызовы, для него нет ничего невозможного. Конкуренция друг с другом помогла Рафе и Роджеру выйти на их нынешний уровень. Они могут играть до 40 лет. Их жажда рекордов просто нереальна.



Рафа очень силён, а Роджер может вообще не двигаться. Этот парень победит тебя 6:2, 6:3, 6:3 без усилий, пожмёт тебе руку и скажет спасибо. Он даже не вспотеет!



У них обоих есть свои сильные качества, характер. Они могут играть часами, не допуская ошибок. Они вывели теннис на новый уровень». Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен выразил восхищение достижениями испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера «Не думаю, что появится игрок, который сможет выиграть так много титулов на „Ролан Гаррос“, как Надаль, — цитирует Куэртена Tennis World USA. - Ему нравятся вызовы, для него нет ничего невозможного. Конкуренция друг с другом помогла Рафе и Роджеру выйти на их нынешний уровень. Они могут играть до 40 лет. Их жажда рекордов просто нереальна.Рафа очень силён, а Роджер может вообще не двигаться. Этот парень победит тебя 6:2, 6:3, 6:3 без усилий, пожмёт тебе руку и скажет спасибо. Он даже не вспотеет!У них обоих есть свои сильные качества, характер. Они могут играть часами, не допуская ошибок. Они вывели теннис на новый уровень».