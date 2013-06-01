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Куэртен: Федерер может победить тебя, даже не вспотев
Куэртен: Федерер может победить тебя, даже не вспотевТрёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен выразил восхищение достижениями испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Не думаю, что появится игрок, который сможет выиграть так много титулов на „Ролан Гаррос“, как Надаль, — цитирует Куэртена Tennis World USA. - Ему нравятся вызовы, для него нет ничего невозможного. Конкуренция друг с другом помогла Рафе и Роджеру выйти на их нынешний уровень. Они могут играть до 40 лет. Их жажда рекордов просто нереальна.

Рафа очень силён, а Роджер может вообще не двигаться. Этот парень победит тебя 6:2, 6:3, 6:3 без усилий, пожмёт тебе руку и скажет спасибо. Он даже не вспотеет!

У них обоих есть свои сильные качества, характер. Они могут играть часами, не допуская ошибок. Они вывели теннис на новый уровень».
По материалам: Чемпионат.com
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