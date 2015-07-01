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Бронкс. Людмила Киченок стартовала с победы в парном разряде
В Бронксе (Нью-Йорк, США) проходит турнир WTA категории International - NYJTL Bronx Open с призовым фондом $250 000. В парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинская теннисистка Людмила Киченок (43-я в парном рейттнге WTA) и ее напарница Галина Воскобоева (40) из Казахстана одержали победу над Оксаной Калашниковой (62) из Грузии и американкой Марией Санчес (57) со счетом 6:2, 5:7, 10:6.

За полтора часа, проведенные на корте Киченок и Воскобоева выигралаи четыре гейма на подаче соперниц и проиграли три на своей. На счету победительниц четыре эйса и две двойные ошибки, а Калашникова и Санчес один раз подали навылет и совершили четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале Киченок и Воскобоева сыграют с сильнейшими в противостоянии второй сеяной пары из Тайваня Хао-Чин Чан/Латиша Чан и интернационального дуэта Виктория Кужмова (Словакия) / Александра Саснович (Беларусь).

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