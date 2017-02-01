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Бронкс. Катерина Козлова проиграла в стартовом матче
Бронкс. Катерина Козлова проиграла в стартовом матчеФото: j48tennis.net
В Бронксе (Нью-Йорк, США) проходит турнир WTA категории International - NYJTL Bronx Open с призовым фондом $250 000. В одиночном разряде проходят матчи первого круга.

25-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 74-е место, проиграла в двух партиях 64-й ракетке мира, 29-летней француженке Ализе Корне. Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу француженки со счетом 6:4, 6:2.

Козлова сделала два брейк из трех возможных, Корне – пять из семи. Катерина ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Ализе выполнила два эйса и обошлась без двойных ошибок при подаче. Это вторая победа француженки в двух встречах с украинкой.

Во втором круге соперницей Корне станет победительница матча Юлия Путинцева (Казахстан, 7) – Чжу Линь (Китай, Q)

Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $250,000. 30 участниц.
Первый круг
Ализе Корне (Франция) - Катерина Козлова (Украина) -  4:6, 2:6
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