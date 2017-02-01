Бронкс. Катерина Козлова проиграла в стартовом матче

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Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $250,000. 30 участниц.

В Бронксе (Нью-Йорк, США) проходит турнир WTA категории International - NYJTL Bronx Open с призовым фондом $250 000. В одиночном разряде проходят матчи первого круга.25-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 74-е место, проиграла в двух партиях 64-й ракетке мира, 29-летней француженке Ализе Корне. Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу француженки со счетом 6:4, 6:2.Козлова сделала два брейк из трех возможных, Корне – пять из семи. Катерина ни разу не подала навылет и допустила одну двойную ошибку, а Ализе выполнила два эйса и обошлась без двойных ошибок при подаче. Это вторая победа француженки в двух встречах с украинкой.Во втором круге соперницей Корне станет победительница матча Юлия Путинцева (Казахстан, 7) – Чжу Линь (Китай, Q)Ализе Корне (Франция) - Катерина Козлова (Украина) - 4:6, 2:6