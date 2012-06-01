Кузнецова объяснила, почему не смогла завоевать титул в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение в финале турнира WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) от хозяйки кортов Мэдисон Кис со счётом



«Думаю, я должна была играть агрессивнее. Мэдисон отлично подавала, гораздо лучше, чем я, — цитирует Кузнецову официальный сайт WTA Тура. - Но всё равно у меня были шансы. Иногда получается так, игра бывает такой.



Оба раза я подавала на сет, когда было ветрено. В первой партии я допустила простую ошибку. Во второй раз она сыграла лучше, но в целом игра была равной. Всё могло закончиться по-другому. Каждый раз игра складывается иначе. Сегодня я чувствовала, что у меня были шансы. Раньше такого ощущения не было.



Игра была равной, просто она была немного агрессивнее. Вот и всё. В целом это была отличная неделя. Я обыграла прекрасных теннисисток. Я отлично себя чувствую сейчас. Каждый трёхсетовый поединок мог закончиться по-другому для меня. Я стараюсь находить позитив во всём. Это придаёт мотивации на будущее.



Теперь хочу отдохнуть день-два и подготовиться к US Open. Это новое испытание».



Цинциннати. Мэдисон Кис – Светлана Кузнецова: обзор финального матча (Видео) Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение в финале турнира WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) от хозяйки кортов Мэдисон Кис со счётом 5:7, 6:7 (5:7) «Думаю, я должна была играть агрессивнее. Мэдисон отлично подавала, гораздо лучше, чем я, — цитирует Кузнецову официальный сайт WTA Тура. - Но всё равно у меня были шансы. Иногда получается так, игра бывает такой.Оба раза я подавала на сет, когда было ветрено. В первой партии я допустила простую ошибку. Во второй раз она сыграла лучше, но в целом игра была равной. Всё могло закончиться по-другому. Каждый раз игра складывается иначе. Сегодня я чувствовала, что у меня были шансы. Раньше такого ощущения не было.Игра была равной, просто она была немного агрессивнее. Вот и всё. В целом это была отличная неделя. Я обыграла прекрасных теннисисток. Я отлично себя чувствую сейчас. Каждый трёхсетовый поединок мог закончиться по-другому для меня. Я стараюсь находить позитив во всём. Это придаёт мотивации на будущее.Теперь хочу отдохнуть день-два и подготовиться к US Open. Это новое испытание».