Кис рассказала, за счет чего победила Кузнецову в финале «Премьера» в Цинциннати

Американка Мэдисон Кис прокомментировала завоевание титула на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати. В финале она обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом



«Думаю, я просто была максимально сосредоточена на самых важных геймах и вынудила соперницу доставать много мячей, — цитирует Кис официальный сайт WTA Тура. - Я хорошо подавала и выходила вперёд. Я пыталась нейтрализовать её глубокие, тяжёлые кручёные удары.



Это самый крупный титул в моей карьере, хотя сетка была очень трудной с самого начала. С первого раунда и до финала мне противостояли прекрасные теннисистки. На этой неделе я стабильно показывала свой лучший теннис.



Сильные и слабые стороны Кузнецовой остаются прежними, но я знала, что если она прошла так далеко, то демонстрирует отличный теннис. Это был абсолютно новый матч. Думаю, я была спокойна и просто позволила себе играть без всяких ожиданий.



Я горжусь собой. Теперь хочу успешно выступить в Нью-Йорке и уверенно провести концовку сезона».



Цинциннати. Мэдисон Кис – Светлана Кузнецова: обзор финального матча (Видео) Американка Мэдисон Кис прокомментировала завоевание титула на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати. В финале она обыграла россиянку Светлану Кузнецову со счётом 7:5, 7:6 (7:5) «Думаю, я просто была максимально сосредоточена на самых важных геймах и вынудила соперницу доставать много мячей, — цитирует Кис официальный сайт WTA Тура. - Я хорошо подавала и выходила вперёд. Я пыталась нейтрализовать её глубокие, тяжёлые кручёные удары.Это самый крупный титул в моей карьере, хотя сетка была очень трудной с самого начала. С первого раунда и до финала мне противостояли прекрасные теннисистки. На этой неделе я стабильно показывала свой лучший теннис.Сильные и слабые стороны Кузнецовой остаются прежними, но я знала, что если она прошла так далеко, то демонстрирует отличный теннис. Это был абсолютно новый матч. Думаю, я была спокойна и просто позволила себе играть без всяких ожиданий.Я горжусь собой. Теперь хочу успешно выступить в Нью-Йорке и уверенно провести концовку сезона».