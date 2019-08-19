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Рейтинг WTA. Свитолина стала пятой ракеткой мира, Ястремская и Цуренко ослабили позиции
Рейтинг WTA. Свитолина стала пятой ракеткой мира, Ястремская и Цуренко ослабили позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина поднялась на две позиции и вернулась в топ-5. По одному пункту потеряли Даяна Ястремская (33-я) и Катерина Козлова (74), на пять позиций опустилась Леся Цуренко (40).

Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Катарина Завацкая сохранила 127-е место. Один пункт потеряла Ангелина Калинина (134), на одну позицию поднялась Марта Костюк (197).
 
Японка Наоми Осака сохранила лидерство в мировой классификации и опережает на 105 очков австралийку Эшли Барти. Топ-10 замкнула американка Мэдисон Кис, поднявшись с 18-го места после победы на «Премьере» в Цинциннати.
Стоит отметить, что финалистка турнира в Цинциннати, россиянка Светлана Кузнецова, поднялась на 91 позицию и вошла в топ-100 рейтинга WTA на 62-е место.
  
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 19.08.2019г.
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 очков
2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743
5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4492
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4485
7 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325
8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3320
10 (18). Мэдисон Кис (США) — 3267

33 (32). Даяна Ястремская (Украина) – 1730
40 (35). Леся Цуренко (Украина) – 1337
74 (73). Катерина Козлова (Украина) – 821
127 (127) – Катарина Завацкая (Украина) - 488
134 (133). Ангелина Калинина (Украина) – 460
197 (198). Марта Костюк (Украина) – 297

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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