Рейтинг WTA. Свитолина стала пятой ракеткой мира, Ястремская и Цуренко ослабили позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 19 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина поднялась на две позиции и вернулась в топ-5. По одному пункту потеряли Даяна Ястремская (33-я) и Катерина Козлова (74), на пять позиций опустилась Леся Цуренко (40).



Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Катарина Завацкая сохранила 127-е место. Один пункт потеряла Ангелина Калинина (134), на одну позицию поднялась Марта Костюк (197).



Японка Наоми Осака сохранила лидерство в мировой классификации и опережает на 105 очков австралийку Эшли Барти. Топ-10 замкнула американка Мэдисон Кис, поднявшись с 18-го места после

Стоит отметить, что финалистка турнира в Цинциннати, россиянка Светлана Кузнецова, поднялась на 91 позицию и вошла в топ-100 рейтинга WTA на 62-е место.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 19.08.2019г.

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 очков

2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743

5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4492

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4485

7 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325

8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935

9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3320

10 (18). Мэдисон Кис (США) — 3267

…

33 (32). Даяна Ястремская (Украина) – 1730

40 (35). Леся Цуренко (Украина) – 1337

74 (73). Катерина Козлова (Украина) – 821

127 (127) – Катарина Завацкая (Украина) - 488

134 (133). Ангелина Калинина (Украина) – 460

197 (198). Марта Костюк (Украина) – 297



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 19 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.поднялась на две позиции и вернулась в топ-5. По одному пункту потеряли(33-я) и(74), на пять позиций опустилась(40).Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки.сохранила 127-е место. Один пункт потеряла(134), на одну позицию поднялась(197).Японкасохранила лидерство в мировой классификации и опережает на 105 очков австралийку. Топ-10 замкнула американка, поднявшись с 18-го места после победы на «Премьере» в Цинциннати.Стоит отметить, что финалистка турнира в Цинциннати, россиянка Светлана Кузнецова, поднялась на 91 позицию и вошла в топ-100 рейтинга WTA на 62-е место.1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 очков2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 65013 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 63154 (4). Симона Халеп (Румыния) — 47435 (7). Элина Свитолина (Украина) — 44926 (6). Петра Квитова (Чехия) — 44857 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 43258 (8). Серена Уильямс (США) — 39359 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 332010 (18). Мэдисон Кис (США) — 326733 (32). Даяна Ястремская (Украина) – 173040 (35). Леся Цуренко (Украина) – 133774 (73). Катерина Козлова (Украина) – 821127 (127) – Катарина Завацкая (Украина) - 488134 (133). Ангелина Калинина (Украина) – 460197 (198). Марта Костюк (Украина) – 297