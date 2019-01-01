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Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на одну позицию, Марченко – на 33
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский  поднялся со 147-го места  на 146-е.
 
Илья Марченко поднялся на 33 пункта и теперь занимает 427-ю строчку.
 
В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. Россиянин Даниил Медведев стал пятой ракеткой мира после победы на «Мастерсе» в Цинциннати (США). На два пункта опустился японец Кеи Нишикори (7-й), на один – грек Стефанос Циципас (8). Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул испанец Роберто Баутиста-Агут, поднявшись с 11-го места.
Лидирует в мировой классификации по-прежнему серб Новак Джокович, но его преимущество над испанцем Рафаэлем Надалем сократилось с 4380 очков до 3740.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 19 .08 2019 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11685 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6950
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4925
5 (8). Даниил Медведев (Россия) - 4195
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4005
7 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4005
8 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 3455
9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2890
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575

146 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 371
427 (460). Илья Марченко (Украина) – 76

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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