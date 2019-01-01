Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на одну позицию, Марченко – на 33





В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся со 147-го места на 146-е.



Илья Марченко поднялся на 33 пункта и теперь занимает 427-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. Россиянин Даниил Медведев стал пятой ракеткой мира после победы на «Мастерсе» в Цинциннати (США). На два пункта опустился японец Кеи Нишикори (7-й), на один – грек Стефанос Циципас (8). Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул испанец Роберто Баутиста-Агут, поднявшись с 11-го места.

Лидирует в мировой классификации по-прежнему серб Новак Джокович, но его преимущество над испанцем Рафаэлем Надалем сократилось с 4380 очков до 3740.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 19 .08 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11685 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4925

5 (8). Даниил Медведев (Россия) - 4195

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4005

7 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4005

8 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 3455

9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2890

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575

…

146 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 371

427 (460). Илья Марченко (Украина) – 76



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 19 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеподнялся со 147-го места на 146-е.поднялся на 33 пункта и теперь занимает 427-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. Россиянинстал пятой ракеткой мира после победы на «Мастерсе» в Цинциннати (США). На два пункта опустился японец(7-й), на один – грек(8). Десятку сильнейших теннисистов мира замкнул испанец, поднявшись с 11-го места.Лидирует в мировой классификации по-прежнему серб, но его преимущество над испанцемсократилось с 4380 очков до 3740.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11685 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 69504 (4). Доминик Тим (Австрия) – 49255 (8). Даниил Медведев (Россия) - 41956 (6). Александр Зверев (Германия) – 40057 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 40058 (7). Стефанос Циципаc (Греция) - 34559 (9). Карен Хачанов (Россия) – 289010 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575146 (147). Сергей Стаховский (Украина) – 371427 (460). Илья Марченко (Украина) – 76