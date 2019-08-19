Цинциннати. Медведев - Гоффен: обзор финального матча (Видео)

Даниил Медведев (9) в финале турнира ATP категории Masters - Western & Southern Open в Цинциннати (США) одержал победу над 19-м номером мирового рейтинга, бельгийцем Давидом Гоффеном (16) со счетом

Это первая победа уровня «Мастерса» в карьере Медведева.



Восьмая ракетка мира россиянин(9) в финале турнира ATP категории Masters - Western & Southern Open в Цинциннати (США) одержал победу над 19-м номером мирового рейтинга, бельгийцем(16) со счетом 7:6(3), 6:4 . Поединок продолжался 1 час 39 минут.Это первая победа уровня «Мастерса» в карьере Медведева.

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