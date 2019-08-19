Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,735,690 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,735,690. 56 участников.



“Cincinnati will be a special place in my heart.” ??



Hold it tight, @DaniilMedwed #CincyTennis pic.twitter.com/NPBjzWsOZv — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 18, 2019

Восьмая ракетка мира, 23-летний россиянин(9), одержал победу над 19-м номером мирового рейтинга, 28-летним бельгийцем(16) со счетом 7:6(3), 6:4.За 1 час 39 минут игрового времени Медведев взял две подачи Гоффена и не удержал одну свою. На счету Даниила десять эйсов и одна двойная ошибка, а Давид пять раз подал навылет и совершил семь двойных ошибок. После этой победы россиянин стал лидером личного противостояния с Гоффеном – 2:1.Это первая победа уровня «Мастерса» в карьере Медведева.Титул в Цинциннати стал для Медведева вторым в сезоне и пятым в карьере и принес ему 1000 очков в зачет рейтинга и $1,114,225 призовых.Даниил Медведев (Россия, 9) –Давид Гоффен (Бельгия, 16) – 7:6(3), 6:4