Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,735,690 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

“Cincinnati will be a special place in my heart.” ??



Hold it tight, @DaniilMedwed #CincyTennis pic.twitter.com/NPBjzWsOZv