Цинциннати. Мэдисон Кис – Софья Кенин : обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 12:37 0 | Теннис / Видео

Мэдисон Кис в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) победила свою 20-летнюю соотечественницу Софью Кенин, занимающую в рейтинге WTA 22-е место, со счетом

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18-я ракетка мира, 24-летняя американкав матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) победила свою 20-летнюю соотечественницу, занимающую в рейтинге WTA 22-е место, со счетом 7:5, 6:4 . Теннисистки играли 1 час 22 минуты.За титул Мэдисон Кис сразится с россиянкой Светланой Кузнецовой