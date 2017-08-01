Цинциннати. Мэдисон Кис стала второй финалисткой

Сегодня, 12:19 0 | Теннис

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



18-я ракетка мира, 24-летняя американка Мэдисон Кис (16) победила свою 20-летнюю соотечественницу Софью Кенин, занимающую в рейтинге WTA 22-е место, со счетом 7:5, 6:4.



Теннисистки играли 1 час 22 минуты. По ходу встречи у обеих было по 10 брейк-пойнтов, из которых Кис реализовала пять, Кенин – три. На счету Мэдисон 14 эйсов и четыре двойные ошибки, а соперница один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.



В финале турнира Мэдисон Кис встретится с россиянкой



Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $2,830,000. 56 участниц.

1/2 финала

Мэдисон Кис (США, 16) – Софья Кенин (США) - 7:5, 6:4

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.18-я ракетка мира, 24-летняя американка(16) победила свою 20-летнюю соотечественницу, занимающую в рейтинге WTA 22-е место, со счетом 7:5, 6:4.Теннисистки играли 1 час 22 минуты. По ходу встречи у обеих было по 10 брейк-пойнтов, из которых Кис реализовала пять, Кенин – три. На счету Мэдисон 14 эйсов и четыре двойные ошибки, а соперница один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.В финале турнира Мэдисон Кис встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой Мэдисон Кис (США, 16) – Софья Кенин (США) - 7:5, 6:4