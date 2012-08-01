Джокович проиграл Медведеву и сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Цинциннати

Цинциннати. Джокович – Медведев, Гоффен - Гаске: обзор матчей 1/2 финала (Видео). 31 | Теннис / Видео
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