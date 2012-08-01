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Джокович проиграл Медведеву и сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Цинциннати
Джокович проиграл Медведеву и сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в ЦинциннатиВ Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters  - Western & Southern Open с призовым фондом $6,735,690 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, уступил в трех сетах 23-летнему россиянину Даниилу Медведеву (9), занимающему в мировом рейтинге восьмое место. Поединок продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу россиянина со счетом 3:6, 6:3, 6:3. 
В решающем, третьем сете Медведев сделал два брейка и не позволил Джоковичу заработать ни одного брейк-пойнта. Даниил шесть раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, а Новак выполнил три эйса и один раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии Джокович сохранил минимальное преимущество – 3:2.

В финале турнира Медведеву предстоит сразиться с 19-й ракеткой мира, бельгийцем Давидом Гоффеном (16), который победил француза Ришара Гаске, занимающего в рейтинге ATP 56-е место – 6:3, 6:4.
За 1 час 15 минут игрового времени Гоффен взял три подачи Гаске и не удержал одну свою. На счету победителя пять эйсов и одна двойная ошибка, а Ришар – шесть раз подал навылет при четырех двойных ошибках. Теперь в их противостоянии бельгиец стал лидером – 2:1.

Ранее Медведев и Гоффен встречались дважды и пока у них ничья

Теннис. ATP  Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,735,690. 56 участников.
1/2 финала
Новак Джокович (Сербия, 1) –Даниил Медведев (Россия, 9) – 3:6, 6:3, 6:3
Давид Гоффен (Бельгия, 16) – Ришар Гаске (Франция, SR) – 6:3, 6:4
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