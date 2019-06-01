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Цинциннати. Барти не пробилась в финал, проиграв Кузнецовой
Цинциннати. Барти не пробилась в финал, проиграв КузнецовойВ Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, потерпела поражение от 34-летней россиянки Светланы Кузнецовой (WC), занимающей в мировом рейтинге 153-е место. Поединок продолжался 1 час 8 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:4.

Кузнецова выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На ее счету один эйс и одна двойная ошибка, а Барти три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

В финале соперницей Кузнецовой станет победительница американского дерби Мэдисон Кис (16) – Софья Кенин.

Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $2,830,000. 56 участниц.
1/2 финала
Светлана Кузнецова (Россия, WC) -  Эщли Барти (Австралия, 1) – 6:2, 6:4
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