Цинциннати. Барти не пробилась в финал, проиграв Кузнецовой

Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $2,830,000. 56 участниц.

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка, посеянная под первым номером, потерпела поражение от 34-летней россиянкиWC), занимающей в мировом рейтинге 153-е место. Поединок продолжался 1 час 8 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:4.Кузнецова выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На ее счету один эйс и одна двойная ошибка, а Барти три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.В финале соперницей Кузнецовой станет победительница американского дерби Мэдисон Кис (16) – Софья Кенин.Светлана Кузнецова (Россия, WC) - Эщли Барти (Австралия, 1) – 6:2, 6:4