Цинциннати. Джокович – Пуи, Медведев – Рублев, Гаске - Баутиста-Агут: обзор матчей 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 16:31 2 | Теннис / Видео





Первая ракетка мира серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, победил француза Люка Пуи, занимающего в рейтинге ATP 31-е место, со счетом

В полуфинале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым (9), который обыграл своего соотечественника Андрея Рублева – 6:2, 6:3.



Француз Ришар Гаске, занимающий в мировом рейтинге 56-е место, нанес поражение одиннадцатой ракетке мира испанцу Роберто Баутисте-Агуту (11) со счетом

За выход в финал турнира Гаске скрестит ракетки с бельгийцем Давидом Гоффеном (16), который стал полуфиналистом на отказе японца Йосихито Нисиоки (Q).



В Цинциннати (США) на турнир ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Первая ракетка мира серб, посеянный под первым номером, победил француза, занимающего в рейтинге ATP 31-е место, со счетом 7:6(2), 6:1 . Матч продолжался 1 час 26 минут.В полуфинале Джокович встретится с россиянином(9), который обыграл своего соотечественника– 6:2, 6:3.Француз, занимающий в мировом рейтинге 56-е место, нанес поражение одиннадцатой ракетке мира испанцу(11) со счетом 7:6(2), 3:6, 6:2 . Поединок длился 2 часа 13 минут.За выход в финал турнира Гаске скрестит ракетки с бельгийцем(16), который стал полуфиналистом на отказе японца(Q).