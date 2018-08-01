Гаске и Гоффен поспорят за путевку в финал «Мастерса» в Цинциннати

Фото: Peter Staples/ATP Tour

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,735,690. 56 участников.

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,735,690 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.33-летний француз, занимающий в мировом рейтинге 56-е место, нанес поражение одиннадцатой ракетке мира, 31-летнему испанцу(11) со счетом 7:6(2), 3:6, 6:2.За 2 часа 13 минут, проведенные на корте, соперники взяли по две подачи друг друга. На счету Гаске восемь эйсов и пять двойных ошибок, а Баутиста-Агут шесть раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 4:2.За выход в финал турнира Гаске скрестит ракетки с бельгийцем(16), который стал полуфиналистом на отказе японца(Q).Ранее Гаске и Гоффен встречались дважды и у них пока - ничья.Ришар Гаске (Франция, SR) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – 7:6(2), 3:6, 6:2Давид Гоффен (Бельгия, 16) – Йосихито Нисиока (Япония, Q) – Rt