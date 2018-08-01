Джокович и Медведев встретятся в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

Фото: atptour.com/ Peter Staples

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,735,690. 56 участников.

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,735,690 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) успешно продолжает защиту титула. Новак в двух сетах обыграл 25-летнего француза, занимающего в мировом рейтинге 31-е место, со счетом 7:6(2), 6:1.За 1 час 26 минут игрового времени Джокович взял две подачи Пуи и отыграл все три его брейк-пойнта. На счету Новака пять эйсов и шесть двойных ошибок, а Пуи два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче.За выход в финал турнира Джокович сыграет с россиянином(9), который победил своего соотечественника(Q) - со счетом 6:2, 6:3.На данный момент в личном противостоянии Джоковича и Медведева лидирует Новак – 3:1.Новак Джокович (Сербия, 1) – Люка Пуи (Франция) – 7:6(2), 6:1Даниил Медведев (Россия, 9) – Андрей Рублев (Россия, Q) – 6:2, 6:3