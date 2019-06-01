Цинциннати. Эшли Барти – Мария Саккари: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 14:59 0 | Теннис / Видео

Эшли Барти, посеянная под первым номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) в трех партиях переиграла Марию Саккари из Греции, занимающую в мировом рейтинге 33-е место, со счетом

В полуфинале турнира Барти сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.





Вторая ракетка мира австралийка, посеянная под первым номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) в трех партиях переигралаиз Греции, занимающую в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 5:7, 6:2, 6:0 . Матч продолжался 1 час 44 минуты.В полуфинале турнира Барти сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.