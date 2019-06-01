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Цинциннати. Винус Уильямс – Донна Векич: обзор матча третьего круга (Видео)
39-летняя американка Винус Уильямс, занимающая в мировом рейтинге 65-е место, в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США) нанесла поражение 26-й ракетке мира хорватке Донне Векич со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 4 минуты.
За путевку в полуфинал турнира Винус Уильямс сразится с соотечественницей Мэдисон Кис.
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