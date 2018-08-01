Цинциннати. Поражение Федерера, победы Джоковича, Пуи и Медведева: обзор матчей третьего круга (Видео)

Сегодня, 11:46 0 | Теннис / Видео





Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, потерпел поражение от россиянина Андрея Рублева, занимающего в рейтинге ATP 70-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 1 минуту и завершился в пользу россиянина со счетом

В 1/4 финала Рублев сыграет с девятой ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым, который за 1 час 5 минут разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:2, 6:1.



Первая ракетка мира серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, победил испанца Пабло Карреньо-Бусту, занимающего в рейтинге ATP 53-е место, со счетом

В четвертьфинале Джокович встретится с французом Люкой Пуи, который за 2 часа выбил из борьбы девятую ракетку мира, россиянина Карена Хачанова (8) - 6:7(3), 6:4, 6:2.

В Цинциннати (США) на турнир ATP категории Masters - Western & Southern Open в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.Третья ракетка мира швейцарец, потерпел поражение от россиянина, занимающего в рейтинге ATP 70-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 1 минуту и завершился в пользу россиянина со счетом 6:3, 6:4 В 1/4 финала Рублев сыграет с девятой ракеткой мира соотечественником, который за 1 час 5 минут разгромил немцасо счетом 6:2, 6:1.Первая ракетка мира серб, посеянный под первым номером, победил испанца, занимающего в рейтинге ATP 53-е место, со счетом 6:3. 6:4 . Матч продолжался полтора часа.В четвертьфинале Джокович встретится с французом, который за 2 часа выбил из борьбы девятую ракетку мира, россиянина(8) - 6:7(3), 6:4, 6:2.