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Цинциннати. Джокович победил Карреньо-Бусту, Хачанов проиграл Пуи и другие результаты матчей третьего круга
Новак Джкович (Сербия)Фото: atptour.com
В ночь на 16 августа в Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters  - Western & Southern Open с призовым фондом $6,735,690 в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.

Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович (1) успешно продолжает защиту титула. Новак в двух сетах обыграл прошедшего через квалификацию 28-летнего испанца Пабло Карреньо-Бусту, занимающего в рейтинге ATP 53-е место, со счетом 6:3. 6:4.

За полтора часа игрового времени Джокович сделал два брейка и отыграл все четыре брейк-пойнта Карреньо-Бусты. Новак выполнил восемь эйсов и избежал ошибок на подаче, а его соперник ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу сербского теннисиста.
Люка Пуи (Франция)Фото: atptour.com
В четвертьфинале Джокович встретится с 31-м номером рейтинга ATP, французом Люкой Пуи, который за 2 часа выбил из борьбы девятую ракетку мира, 23-летнего россиянина Карена Хачанова (8) -  6:7(3), 6:4, 6:2.

Пуи взял три подачи россиянина, который не сумел реализовать ни одного из двух имевшихся у него брейк-пойнтов. На счету победителя девять эйсов и пять двойных ошибок, а Хачанов 17 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.

Теннис. ATP  Masters  - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,735,690. 56 участников. 
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, Q) – 6:3, 6:4
Люка Пуи (Франция) – Карен Хачанов (Россия, 8) – 6:7(3), 6:4, 6:2

Ришар Гаске (Франция, SR) – Диего Шварцман (Аргентина) – 7:6(6), 6:3
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Миомир Кецманович (Сербия, Q) – 6:1, 6:2

Йосихито Нисиока (Япония, Q) – Алекс де Минор (Австралия) –7:5, 6:4
Давид Гоффен (Бельгия, 16) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6(6), 6:2
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