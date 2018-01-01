Цинциннати. Федерер проиграл Рублеву в третьем круге, Медведев разгромил Штруффа

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Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,735,690. 56 участников.

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,735,690 в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 38-летний швейцарец(3) неожиданно потерпел поражение от 21-летнего россиянина, занимающего в рейтинге ATP 70-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 1 минуту и завершился в пользу россиянина со счетом 6:3, 6:4.Федерер реализовал один брейк-пойнт из трех имевшихся, Рублев – три из четырех. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Роджер дважды ошибся на подаче, а Андрей обошелся без двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.За место в полуфинале турнира Рублев сразиться с восьмой ракеткой мира, своим соотечественником(9), который за 1 час 5 минут разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:2, 6:1.Ранее Рублев и Медведев еще не встречались.Андрей Рублев (Россия, Q) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 6:3, 6:4Даниил Медведев (Россия, 9) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:2, 6:1