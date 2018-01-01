Цинциннати. Симона Халеп – Мэдисон Кис: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 10:20 0 | Теннис / Видео

Мэдисон Кис, занимающая в мировом рейтинге 18-к место, в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США) нанесла поражение четвертой ракетке мира румынке Симоне Халеп. Их поединок длился 2 часа 2 минуты и завершился в пользу американки со счетом

За путевку в полуфинал турнира Кис поспорит с соотечественницей Винус Уильямс.



Американская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 18-к место, в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США) нанесла поражение четвертой ракетке мира румынке. Их поединок длился 2 часа 2 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:1, 3:6, 7:5 За путевку в полуфинал турнира Кис поспорит с соотечественницей Винус Уильямс.