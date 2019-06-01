Цинциннати. Поражение Свитолиной от Кенин: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 10:03 0 | Теннис / Видео

Элина Свитолина (7) в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США) потерпела поражение от американки Софьи Кенин, занимающей в рейтинге WTA 22-е место. Поединок продолжался 1 час 52 минуты и завершился в пользу американки со счетом

В четвертьфинале Кенин встретится с первой ракеткой мира, японкой

Седьмая ракетка мира, украинка(7) в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США) потерпела поражение от американки, занимающей в рейтинге WTA 22-е место. Поединок продолжался 1 час 52 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:3, 7:6(3) . Американка взяла реванш за поражение от украинки неделю назад на турнире в Торонто (Канада).В четвертьфинале Кенин встретится с первой ракеткой мира, японкой Наоми Осакой