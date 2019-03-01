Цинциннати. Барти - Контавейт: обзор матча третьего круга (Видео)

Вчера, 21:58 76 | Теннис / Видео

Эшли Барти, посеянная под первым номером, в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США) одолела эстонку Анетт Контавейт, занимающую в мировом рейтинге 20-е место, со счетом

В четвертьфинале Барти встретится с Марией Саккари из Греции.



Вторая ракетка мира австралийка, посеянная под первым номером, в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США) одолела эстонку, занимающую в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 4:6, 7:5, 7:5 . Поединок продолжался 2 часа 10 минут.В четвертьфинале Барти встретится с Марией Саккари из Греции.