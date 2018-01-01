Цинциннати. Людмила Киченок не пробилась в 1/4 финала в парном разряде

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(43-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(32) из Латвии проиграли восьмым сеяным чешке(21) и словенке(30) со счетом 2:6, 3:6.За 1 час 9 минут, проведенных на корте, Киченок и Остапенко выиграли два гейма на приеме и проиграли шесть на своей подаче. На их счету один эйс и пять двойных ошибок, а соперницы три раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.За путевку в полуфинал турнира Клепач и Градецка поспорят с лидерами посева, чешкой Барборой Стрыковой (1) и Се Су-Вей (6) из Тайваня.