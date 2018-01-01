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Цинциннати. Ястремская уступила Кузнецовой в трех сетах и другие результаты
Цинциннати. Ястремская уступила Кузнецовой в трех сетахВ Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,944,486 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

32-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская проиграла 34-летней россиянке Светлане Кузнецовой, занимающей в рейтинге WTA 153-ю позицию. Поединок продолжался 2 часа 34 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 4:6, 7:6(7), 6:2.

Ястремская реализовала четыре брейк-пойнта из десяти возможных, Кузнецова – пять из 14-ти. Даяна два раза подала навылет и совершила восемь двойных ошибок, а Светлана выполнила пять эйсов и избежала ошибок при подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

В третьем круге соперницей Кузнецовой будет восьмая сеяная американка Слоан Стивенс, которая победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 2:6, 6:4, 6:3.

Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $2,830,000. 56 участниц.
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия) - Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 7:6(7), 6:2
Слоан Стивенс (США, 8) - Юлия Путинцева (Казахстан) – 2:6, 6:4, 6:3
Наоми Осака (Япония, 2) – Александра Саснович (Беларусь) – 7:6(3), 2:6, 6:2
Симона Халеп (Румыния, 4) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 5:7, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Ван Яфань (Китай) – 6:1, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:3
Мэдисон Кис (США, 16) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:4, 6:1
Ребекка Петерсон (Швеция) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 2:6. 7:5, 6:2
Се Су-Вей (Тайвань) – Дженнифер Брэйди (США, Q) – 7:6(9), 6:3
Софья Кенин (США) – Зарина Дияс (Каазахстан, Q) – 6:4, 6:1
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