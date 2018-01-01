Цинциннати. Азаренко - Векич: обзор матча второго круга (Видео)

Сегодня, 00:50 0 | Теннис / Видео

Виктория Азаренко, занимающая в рейтинге WTA 40-е место, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) проиграла 26-й ракетке мира хорватке Донне Векич. Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился в пользу хорватки со счетом

За путевку в 1/4 финала Векич сразится с американкой



Белорусская теннисистка, занимающая в рейтинге WTA 40-е место, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) проиграла 26-й ракетке мира хорватке. Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился в пользу хорватки со счетом 6:2, 7:5 За путевку в 1/4 финала Векич сразится с американкой Винус Уильямс