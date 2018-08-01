Цинциннати. Азаренко - Бенчич: видеообзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 12:10 0 | Теннис / Видео

Виктория Азаренко, занимающая в мировом рейтинге 40-е место, вышла во второй круг на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) после того, как 12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич при счете

Следующей соперницей Азаренко будет хорватка Донна Векич.



Белорусская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 40-е место, вышла во второй круг на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) после того, как 12-я ракетка мира швейцаркапри счете 6:4, 1:0 в пользу белоруски отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 50 минут.Следующей соперницей Азаренко будет хорватка Донна Векич.