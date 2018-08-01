Цинциннати. Квитова - Саккари: видеообзор матча второго круга (Видео)

Сегодня, 12:00 0 | Теннис / Видео

Петра Квитова в матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США), проиграла представительнице Греции Марии Саккари, занимающей в мировом рейтинге 33-е место. Поединок продолжался 2 часа 8 минут и завершился в пользу гречанки со счетом

За выход в 1/4 финала Саккари встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Чжэн Сайсай (Китай).



Шестая ракетка мира чешкав матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США), проиграла представительнице Греции Марии Саккари, занимающей в мировом рейтинге 33-е место. Поединок продолжался 2 часа 8 минут и завершился в пользу гречанки со счетом 6:4, 2:6, 6:3 За выход в 1/4 финала Саккари встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Чжэн Сайсай (Китай).