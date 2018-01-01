Цинциннати. Анжелика Кербер – Анетт Контавейт: обзор матча первого круга (Видео)

Сегодня, 11:50 0 | Теннис / Видео

Анжелика Кербер (13) не смогла пройти во второй круг на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США), проиграв эстонке Анетт Контавейт, занимающей в рейтинге WTA 20-е место. Матч длился 1 час 24 минуты и завершился в пользу эстонки со счетом

За выход в третий раунд турнира Контавейт поспорит с полькой Игой Свёнтек (Q).





13-я ракетка мира немка(13) не смогла пройти во второй круг на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США), проиграв эстонке, занимающей в рейтинге WTA 20-е место. Матч длился 1 час 24 минуты и завершился в пользу эстонки со счетом 7:6(7), 6:2 За выход в третий раунд турнира Контавейт поспорит с полькой Игой Свёнтек (Q).