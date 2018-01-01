На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Надаль дал совет молодым игрокам, мечтающим об успешной карьере
Надаль дал совет молодым игрокам, мечтающим об успешной карьереПобедитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, двукратный олимпийский чемпион, испанский теннисист Рафаэль Надаль дал несколько советов молодым игрокам, мечтающим об успешной карьере.

«Слова, конечно, важны, но самые важные вещи — это примеры, которые есть вокруг вас, люди, которые ежедневно вас окружают.

Думаю, что я всегда был рядом с хорошими людьми и отличными профессионалами, которые помогали мне во всех ситуациях. Думаю, что был достаточно скромным и умным, чтобы постоянно прислушиваться к людям, которые старше меня и лучше знают жизнь в целом и теннис в частности», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

После рекордной 35-й победы на турнире серии «Мастерс» в Монреале Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати (США).
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рафаэль Надаль: В 2017 году в теннисе будет переходный период, когда сойдутся два поколения
Рафаэль Надаль: Я слишком много ошибался в важные моменты
Надаль: Не думаю, что адаптация на грунте станет большой проблемой для Федерера
Рафаэль Надаль рассказал, почему выбрал теннис, а не футбол
Рафаэль Надаль отказался от участия в Уимблдоне
Тони Надаль: Федерер – лучший игрок в истории тенниса
Рафаэль Надаль сыграет на Australian Open
Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Надаль дал совет молодым игрокам, мечтающим об успешной карьере
Порторож. Илья Марченко вышел во второй круг
Цинциннати. Гаске – Маррей, Албот – Чилич, Кирьос – Сонего: обзор матчей первого круга (Видео)
Цинциннати. Куэрри и Иснер стартовали с победы, Маррей и Чилич зачехлили ракетки и другие результаты--
Цинциннати. Винус Уильямс – Лорен Дэвис: видеообзор матча первого круга (Видео)

Последние новости спорта

13:50

Макс Ферстаппен: Мне все равно, кто мой напарник 120 | Формула-1

13:38

ФБУ: Решение сборной не ехать на ЧМ в Россию принято согласно плану подготовки к ОИ-2020 и законам Украины 134 | Бокс

13:13

Надаль дал совет молодым игрокам, мечтающим об успешной карьере 132 | Теннис

13:01

Порторож. Илья Марченко вышел во второй круг 123 | Теннис

12:33

Тренер Фьюри объяснил, почему Тайсону подыскали Отто Уаллина 120 | Бокс

12:19

Усик-Такам: украинцу придется искать другого оппонента 117 | Бокс

12:05

Украина не будет отправлять официальную делегацию на ЧМ мира по боксу в России 109 | Бокс

11:46

Джошуа-Руис II: мексиканец торгуется с Хирном за гонорар 118 | Бокс

10:36

Цинциннати. Гаске – Маррей, Албот – Чилич, Кирьос – Сонего: обзор матчей первого круга (Видео) 130 | Теннис / Видео

10:04

Цинциннати. Куэрри и Иснер стартовали с победы, Маррей и Чилич зачехлили ракетки и другие результаты-- 124 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Мэнни Пакьяо над Китом Турманом в фотографиях

Победа Диллиана Уайта над Оскаром Ривасом в фотографиях

Мэнни Пакьяо – Кит Турман: результаты взвешивания (Фото, видео)

Мэнни Пакьяо – Кит Турман: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

ВИДЕО

Цинциннати. Гаске – Маррей, Албот – Чилич, Кирьос – Сонего: обзор матчей первого круга (Видео)

Цинциннати. Винус Уильямс – Лорен Дэвис: видеообзор матча первого круга (Видео)

Цинциннати. Шарапова - Риске: видеообзор матча первого круга (Видео)

Цинциннати. Ястремская – Возняцки: видеообзор матча первого круга (Видео)

Монреаль. Победа Надаля над Медведевым: обзор финального матча (Видео)

Монреаль. Медведев - Хачанов: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Торонто. Серена Уильямс – Мари Бузкова: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Цинциннати. Ястремская стартовала с победы над Возняцки
Украина сохранила место в Суперлиге по итогам командного ЧЕ по легкой атлетике
Сборная Украины – вторая на домашнем ЧЕ по прыжкам в воду
Алексей Середа – чемпион Европы в прыжках в воду с вышки
Кесарь и Письменская выиграли серебро ЧЕ в Киеве в синхронных прыжках с трамплина


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2019 (155)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги