Цинциннати. Куэрри и Иснер стартовали с победы, Маррей и Чилич зачехлили ракетки и другие результаты--

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,735,690. 56 участников.

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open, с призовым фондом $6,735,690, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.31-летний американец(WC), занимающий в рейтинге ATP 45-е место, обыграл 41-ю ракетку мира, 28-летнего французасо счетом 7:6(2), 7:6(1).Теннисисты играли 1 час 37 минут. За это времмя соперники взяли по две подачи друг друга. На счету Куэрри 18 эйсов и семь двойных ошибок, а Юг-Эрбер четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Благодаря этой победе американец повел в счете по их личным встречам – 2:1.За выход в третий раунд соревнований Куэрри сразится с действующим чемпионом «Мастерса» в Цинциннати, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который посеян под первым номером и первый круг пропускает. В их личном противостоянии лидирует Новак – 8:2.Сэм Куэрри (США, WC) – Пьер Юг-Эрбер (Франция) – 7:6(2), 7:6(1)Джон Иснер (США, 13) – Душан Лайович (Сербия) – 7:6, 1:6, 7:5Ришар Гаске (Франция, SR) – Энди Маррей (Великобритания, WC) – 6:4, 6:4Алекс де Минор (Австралия) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:7, 6:1, 6:2Раду Албот (Молдова) – Марин Чилич (Хорватия, 14) – 6:4, 7:6(6)Адриан Маннарино (Франция) – Кристьян Гарин (Чили) – 6:4, 6:1Люка Пуи (Франция) – Денис Кудла (США, Q) – 6:3, 7:6(6)Йосихито Нисиока (Япония, Q) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 5:7, 6:4Миомир Кецманович (Сербия, Q) – Феликс Оже-Альясим (Канада) – 6:3, 6:3Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, WC) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(3), 6:3Гидо Пелья (Аргентина) – Каспер Рууд (Норвегия, Q) – 7:5, 7:6(4)Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Иво Карлович (Хорватия, Q) – 7:5, 7:6(4)Пабло Карреньо-Буста (Испания, Q) – Жиль Симон (Франция) – 7:5, 7:6(4)Ник Кирьос (Австралия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 7:5, 6:4