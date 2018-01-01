На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял пять позиций
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял пять позицийАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 12 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский утратил пять позиций и теперь занимает 147-е место.
 
Илья Марченко потерял одну позицию и опустился на 460-ю строчку.

В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На одну позицию вверх поднялись японец Кеи Нишикори (5-й) и немец Александр Зверев (6), при этом оба обошли грека Стефаноса Циципаса (7). Россиянин Даниил Медведев стал восьмой ракеткой мира, сместив на 9-е место своего соотечественника Карена Хачанова. Топ-10 замкнул итальянец Фабио Фоньини, поднявшись с 11-го места.
Лидирует в мировой классификации по-прежнему серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 4380 очков.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 12 .08 2019 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12325 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4925
5 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 4040
6 (7). Александр Зверев (Германия) – 4005
7 (5). Стефанос Циципаc (Греция) - 3455
8 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3230
9 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890
10 (11). Фабио Фоньини (Италия) - 2555

147 (142). Сергей Стаховский (Украина) – 371
460 (459). Илья Марченко (Украина) – 67

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял девять позиций
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял две позиции
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял десять позиций
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял 16 позиций
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на четыре позиции
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял две позиции
Рейтинг ATP. Стаховский потерял пять позиций
Рейтинг ATP. Долгополов потерял одну позицию, Марченко – три, Стаховский поднялся на пять
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял пять позиций
Рейтинг WTA. Осака стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила седьмое место
Монреаль. Победа Надаля над Медведевым: обзор финального матча (Видео)
Надаль отдал Медведеву 3 гейма в финале «Мастерса» в Монреале
Торонто. Бьянка Андрееску стала чемпионкой турнира после отказа Серены Уильямс (+Видео)

Последние новости спорта

13:31

Красюк: Победитель боя Джошуа – Руис должен встретиться с Усиком в течение полугода 135 | Бокс

13:16

WBC не будет отстранять Уайта на время разбирательств 153 | Бокс

12:57

Украина сохранила место в Суперлиге по итогам командного ЧЕ по легкой атлетике 129 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

11:01

Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял пять позиций 142 | Теннис

10:47

Рейтинг WTA. Осака стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила седьмое место 140 | Теннис

10:27

Монреаль. Победа Надаля над Медведевым: обзор финального матча (Видео) 137 | Теннис / Видео

09:40

Надаль отдал Медведеву 3 гейма в финале «Мастерса» в Монреале 134 | Теннис

21:58

Торонто. Бьянка Андрееску стала чемпионкой турнира после отказа Серены Уильямс (+Видео) 272 | Теннис

21:34

Сборная Украины – вторая на домашнем ЧЕ по прыжкам в воду 211 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

21:02

Алексей Середа – чемпион Европы в прыжках в воду с вышки 252 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Победа Мэнни Пакьяо над Китом Турманом в фотографиях

Победа Диллиана Уайта над Оскаром Ривасом в фотографиях

Мэнни Пакьяо – Кит Турман: результаты взвешивания (Фото, видео)

Мэнни Пакьяо – Кит Турман: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

ВИДЕО

Монреаль. Победа Надаля над Медведевым: обзор финального матча (Видео)

Монреаль. Медведев - Хачанов: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Торонто. Серена Уильямс – Мари Бузкова: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Монреаль. Надаль-Фоньини, Медведев – Тим, Хачанов - Зверев: обзор матчей 1/4 финала (Видео)

Торонто. Каролина Плишкова – Бьянка Андрееску: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Торонто. Серена Уильямс – Наоми Осака: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Торонто. Свитолина - Кенин: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Украина сохранила место в Суперлиге по итогам командного ЧЕ по легкой атлетике
Сборная Украины – вторая на домашнем ЧЕ по прыжкам в воду
Алексей Середа – чемпион Европы в прыжках в воду с вышки
Кесарь и Письменская выиграли серебро ЧЕ в Киеве в синхронных прыжках с трамплина
Елена Федорова – серебряный призер ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2019 (138)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги