Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял пять позиций

Сегодня, 11:01 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 12 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский утратил пять позиций и теперь занимает 147-е место.



Илья Марченко потерял одну позицию и опустился на 460-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На одну позицию вверх поднялись японец Кеи Нишикори (5-й) и немец Александр Зверев (6), при этом оба обошли грека Стефаноса Циципаса (7). Россиянин Даниил Медведев стал восьмой ракеткой мира, сместив на 9-е место своего соотечественника Карена Хачанова. Топ-10 замкнул итальянец Фабио Фоньини, поднявшись с 11-го места.

Лидирует в мировой классификации по-прежнему серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 4380 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 12 .08 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12325 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4925

5 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 4040

6 (7). Александр Зверев (Германия) – 4005

7 (5). Стефанос Циципаc (Греция) - 3455

8 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3230

9 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890

10 (11). Фабио Фоньини (Италия) - 2555

…

147 (142). Сергей Стаховский (Украина) – 371

460 (459). Илья Марченко (Украина) – 67



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)

в понедельник, 12 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеутратил пять позиций и теперь занимает 147-е место.потерял одну позицию и опустился на 460-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На одну позицию вверх поднялись японец(5-й) и немец(6), при этом оба обошли грека(7). Россиянинстал восьмой ракеткой мира, сместив на 9-е место своего соотечественника. Топ-10 замкнул итальянец, поднявшись с 11-го места.Лидирует в мировой классификации по-прежнему серб, опережая испанцана 4380 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12325 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 74604 (4). Доминик Тим (Австрия) – 49255 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 40406 (7). Александр Зверев (Германия) – 40057 (5). Стефанос Циципаc (Греция) - 34558 (9). Даниил Медведев (Россия) - 32309 (8). Карен Хачанов (Россия) – 289010 (11). Фабио Фоньини (Италия) - 2555147 (142). Сергей Стаховский (Украина) – 371460 (459). Илья Марченко (Украина) – 67