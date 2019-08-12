Рейтинг WTA. Осака стала первой ракеткой мира, Свитолина сохранила седьмое место

Сегодня, 10:47 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник 12 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему седьмая ракетка мира. На один пункт поднялись Даяна Ястремская (32-я), одну позицию потеряла Леся Цуренко (35), три - Катерина Козлова (73).



Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. На шесть пунктов укрепилась Катарина Завацкая (127), на три - Ангелина Калинина (133), на два - Марта Костюк (198).



Японка Наоми Осака возглавила мировую классификацию, сместив на вторую строчку австралийку Эшли Барти. Американка Серена Уильямс поднялась с 10-го на 8-е место. Топ-10 замкнула американка Слоан Стивенс.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 12.08.2019г.

1 (2). Наоми Осака (Япония) – 6417 очков

2 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6256

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6185

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5223

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5120

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4780

7 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4577

8 (10). Серена Уильямс (США) – 3995

9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) - 3565

10 (8). Слоан Стивенс (США) – 3189

…

32 (33). Даяна Ястремская (Украина) – 1699

35 (34). Леся Цуренко (Украина) – 1526

73 (70). Катерина Козлова (Украина) – 821

127 (133) – Катарина Завацкая (Украина) - 484

133 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 460

198 (200). Марта Костюк (Украина) – 298



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник 12 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.по-прежнему седьмая ракетка мира. На один пункт поднялись(32-я), одну позицию потеряла(35), три -(73).Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. На шесть пунктов укрепилась(127), на три -(133), на два -(198).Японкавозглавила мировую классификацию, сместив на вторую строчку австралийку. Американкаподнялась с 10-го на 8-е место. Топ-10 замкнула американка1 (2). Наоми Осака (Япония) – 6417 очков2 (1). Эшли Барти (Австралия) – 62563 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 61854 (4). Симона Халеп (Румыния) – 52235 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 51206 (6). Петра Квитова (Чехия) – 47807 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 45778 (10). Серена Уильямс (США) – 39959 (9). Арина Соболенко (Беларусь) - 356510 (8). Слоан Стивенс (США) – 318932 (33). Даяна Ястремская (Украина) – 169935 (34). Леся Цуренко (Украина) – 152673 (70). Катерина Козлова (Украина) – 821127 (133) – Катарина Завацкая (Украина) - 484133 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 460198 (200). Марта Костюк (Украина) – 298