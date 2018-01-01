Монреаль. Победа Надаля над Медведевым: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 10:27 0 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, в финальном матче турнира ATP категории Masters - Coupe Rogers в Монреале (Канада) разгромил россиянина Даниила Медведева (8), занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом

Таким образом, Надаль защитил свой чемпионский титул. Для Рафаэля это третий титул в сезоне и 83-й в карьере.



Вторая ракетка мира, испанец, посеянный под первым номером, в финальном матче турнира ATP категории Masters - Coupe Rogers в Монреале (Канада) разгромил россиянина(8), занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:3, 6:0 . Поединок длился 1 час 10 минут.Таким образом, Надаль защитил свой чемпионский титул. Для Рафаэля это третий титул в сезоне и 83-й в карьере.