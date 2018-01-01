Торонто. Бьянка Андрееску стала чемпионкой турнира после отказа Серены Уильямс (+Видео)

Теннис. WTA. Premier 5. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2,830,000. 64 участницы.

В Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.19-летняя канадка, занимающая в рейтинге WTA 27-е место, стала чемпионкой турнира. Ее соперница, десятая ракетка мира, 37-летняя американкапри счете 3:1 в пользу канадки не смогла продолжить матч из-за травмы верхней части спины.Теннисистки провели на корте лишь 19 минут. За это время Серена дважды подала навылет и допустила 2 двойные ошибки. Андрееску реализовала 1 брейк-пойнт из трех возможных. Ранее теннисистки не встречались.Для Андееску этот титул стал вторым в карьере. За победу в финале турнира Rogers Cup канадка получит 900 рейтинговых очков и $521,530 призовых.Бьянка Андрееску (Канада) - Серена Уильямс (США, 8) – 3:1 Rt