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Монреаль. Медведев - Хачанов: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Девятая ракетка мира, 23-летний россиянин Даниил Медведев (8) в матче 1/2 финала турнира ATP категории Masters - Coupe Rogers в Монреале (Канада) одержал победу над своим ровесником и соотечественником Кареном Хачановым (6), занимающим в мировой классификации восьмое место, со счетом 6:1, 7:6(6).
В финале турнира Медведев сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (1), который стал финалистом на отказе француза Гаэля Монфиса из-за травмы лодыжки.


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