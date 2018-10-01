Монреаль. Медведев - Хачанов: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 15:33 1 | Теннис / Видео

Даниил Медведев (8) в матче 1/2 финала турнира ATP категории Masters - Coupe Rogers в Монреале (Канада) одержал победу над своим ровесником и соотечественником Кареном Хачановым (6), занимающим в мировой классификации восьмое место, со счетом

В финале турнира Медведев сразится с испанцем Рафаэлем Надалем (1), который стал финалистом на отказе француза Гаэля Монфиса из-за травмы лодыжки.





Девятая ракетка мира, 23-летний россиянин(8) в матче 1/2 финала турнира ATP категории Masters - Coupe Rogers в Монреале (Канада) одержал победу над своим ровесником и соотечественником(6), занимающим в мировой классификации восьмое место, со счетом 6:1, 7:6(6) В финале турнира Медведев сразится с испанцем(1), который стал финалистом на отказе француза Гаэля Монфиса из-за травмы лодыжки.