Торонто. Серена Уильямс – Мари Бузкова: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 14:11 0 | Теннис / Видео

Серена Уильямс (8) стала финалисткой турнира WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада), обыграв в трех сетах прошедшую через квалификацию 21-летнюю чешку Мари Бузкову, занимающую в мировом рейтинге 91-е место, со счетом

В финале Серена Уильямс сразится с канадкой Бьянкой Андееску.



Десятый номер мирового рейтинге, 37-летняя американка(8) стала финалисткой турнира WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада), обыграв в трех сетах прошедшую через квалификацию 21-летнюю чешку, занимающую в мировом рейтинге 91-е место, со счетом 1:6, 6:3, 6:3 В финале Серена Уильямс сразится с канадкой Бьянкой Андееску.