Торонто. Серена Уильямс и Бьянка Андрееску встретятся в финале

Теннис. WTA. Premier 5. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2,830,000. 64 участницы.

В Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Десятый номер мирового рейтинге, 37-летняя американка(8) в трех сетах сломила сопротивление прошедшей через квалификацию 21-летней чешки, занимающей в мировом рейтинге 91-е место, со счетом 1:6, 6:3, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Соперницы взяли по три подачи друг друга. На счету Серены одиннадцать эйсов и cемь двойных ошибок, а Бузкова четыре раза подала навылет и избежала ошибок на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.В финале турнира Уильямс встретится с 19-летней канадкой, занимающей в рейтинге WTA 27-е место.Андрееску стала финалисткой, обыграв в двух партиях 29-ю ракетку мира, 20-летнюю американкусо счетом 6:4, 7:6(5).За 2 часа 11 минут проведенных на корте канадка взяла три подачи Кенин и не удержала две своих. На счету победительницы четыре эйса и три двойные ошибки, а Кенин ни разу не подала навылет и совершила пять двойных. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу канадки.Ранее Уильямс и Андрееску еще не встречались.Серена Уильямс (США, 8) – Мари Бузкова (Чехия, Q) – 1:6, 6:3, 6:3Бьянка Андрееску (Канада) - Софья Кенин (США) – 6:4, 7:6(5)