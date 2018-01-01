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Торонто. Свитолина проиграла Кенин в 1/4 финала
Торонто. Свитолина проиграла Кенин в 1/4 финалаВ Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 фитнала.

Седьмая ракетка мира, 24-летняя украинка Элина Свитолина (6) потерпела поражение от 20-летней американки Софьи Кенин, занимающей в мировом рейтинге 29-е место. Поединок продолжался 1 час 45 минут и завершился в пользу американки со счетом 7:6(2), 6:4.

Свитолина реализовала два брейк-пойнта из одиннадцати возможных, Кенин – три из пяти. Элина выполнила шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибок, а Софья один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в финал турнира Кенин сыграет с победительницей мачта Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Бьянка Андрееску (Канада).

Теннис. WTA. Premier 5. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2,830,000. 64 участницы. 
1/4 финала
Софья Кенин (США) – Элина Свитолина (Украина, 6) –  7:6(2), 6:4
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