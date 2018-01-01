Торонто. Свитолина проиграла Кенин в 1/4 финала

Теннис. WTA. Premier 5. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2,830,000. 64 участницы.

В Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 фитнала.Седьмая ракетка мира, 24-летняя украинка(6) потерпела поражение от 20-летней американки, занимающей в мировом рейтинге 29-е место. Поединок продолжался 1 час 45 минут и завершился в пользу американки со счетом 7:6(2), 6:4.Свитолина реализовала два брейк-пойнта из одиннадцати возможных, Кенин – три из пяти. Элина выполнила шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибок, а Софья один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в финал турнира Кенин сыграет с победительницей мачта Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Бьянка Андрееску (Канада).Софья Кенин (США) – Элина Свитолина (Украина, 6) – 7:6(2), 6:4