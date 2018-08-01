Монреаль. Надаль-Пелья, Тим – Чилич, Хачанов - Оже-Альясим, Зверев - Басилашвили: обзор матчей третьего круга (Видео)

Вчера, 09:13 195 | Теннис / Видео





Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (1) в двух сетах обыграл аргентинца Гидо Пелью, занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счетом

За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (7).



Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный под вторым номером победил в двух сетах хорвата Марина Чилича (14) – 7:6(7), 6:4.

В 1/4 финала соперником Тима будет россиянин Даниил Медведев (8).



Россиянин Карен Хачанов (6) в трех партиях сломил сопротивление канадца Феликса Оже-Альясима со счетом 6:7(7), 7:5, 6:3.

За путевку в полуфинал Хачанов поспорит с немцем Александром Зверевым (3), который одолел представителя Грузии Николоза Басилашвили (13) – 7:5, 5:7, 7:6(5).



В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $6,338, 885 в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира испанец(1) в двух сетах обыграл аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:3, 6:4 За выход в полуфинал «Мастерса» Надаль сыграет с итальянцем(7).Австрийский теннисист, посеянный под вторым номером победил в двух сетах хорвата(14) – 7:6(7), 6:4.В 1/4 финала соперником Тима будет россиянин(8).Россиянин(6) в трех партиях сломил сопротивление канадцасо счетом 6:7(7), 7:5, 6:3.За путевку в полуфинал Хачанов поспорит с немцем(3), который одолел представителя Грузии(13) – 7:5, 5:7, 7:6(5).