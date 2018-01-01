Торонто. Серена Уильямс – Екатерина Александрова: обзор матча третьего круга (Видео)

Вчера, 08:19 181 | Теннис / Видео

Серена Уильямс (8) вышла в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада), одержав победу над 24-летней россиянкой Екатериной Александровой, занимающей в мировой классификации 48-е место, со счетом

За выход в полуфинал турнира Серена Уильямс сыграет с японкой Наоми Осакой.



Десятая ракетка мира, 37-летняя американка(8) вышла в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада), одержав победу над 24-летней россиянкой, занимающей в мировой классификации 48-е место, со счетом 7:5, 6:4 За выход в полуфинал турнира Серена Уильямс сыграет с японкой Наоми Осакой.