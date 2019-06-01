Торонто. Осака - Свёнтек: обзор матча третьего круга (Видео)

Вчера, 08:09 190 | Теннис / Видео

Наоми Осака (2) в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада) обыграла прошедшую через квалификацию 18-летнюю польку Игу Свёнтек, занимающую в рейтинге WTA 65-ю строчку, со счетом

В четвертьфинале соперницей Осаки будет американка Серена Уильямс.



Вторая ракетка мира японская теннисистка(2) в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада) обыграла прошедшую через квалификацию 18-летнюю польку, занимающую в рейтинге WTA 65-ю строчку, со счетом 7:6(4), 6:4 В четвертьфинале соперницей Осаки будет американка Серена Уильямс.