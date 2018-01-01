Торонто. Симона Халеп приступила к защите титула и другие результаты

Сегодня, 11:02 3 | Теннис

В Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Действующая чемпионка турнира, четвертая ракетка мира 27-летняя румынка Симона Халеп (4) в трех сетах одолела прошедшую через квалификацию 24-летнюю американку Дженнифер Брэйди, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 4:6, 7:5, 7:6(5).



Теннисистки играли 2 часа 26 минут. Соперницы сделали по семь брейков. Халеп один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против пяти эйсов и четырех двойных ошибок у Брэйди. Между собой теннисистки играли впервые.



Следующей соперницей Халеп будет россиянка Светлана Кузнецова (WC), которая одержала победу над Донной Векич из Хорватии – 7:6(4), 6:3.



В личном противостоянии Халеп и Кузнецовой минимальное преимущество у Симоны – 4:3.



Теннис. WTA. Premier 5. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2,830,000. 64 участницы.

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 4) – Дженнифер Брэйди (США, Q) – 4:6, 7:5, 7:6(5)

Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(4), 6:3



Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Элисон Риске (США, Q) – 6:4, 6:7(4), 6:2

Анетт Контавейт (Эстония, 16) - Карла Суарес-Наварро (Испания) – 7:5, 3:1 Rt



Кики Бертенс (Нидерланды, 5) – Франческа ди Лоренцо (США, Q) – 6:2, 6:1

Бьянка Андрееску (Канада) – Дарья Касаткина (Россия) – 5:7, 6:2, 7:5



Елена Остапенко (Латвия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 2:6, 6:4

Мари Бузкова (Чехия, Q) – Слоан Стивенс (США, 7) – 6:2, 7:5 В Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующая чемпионка турнира, четвертая ракетка мира 27-летняя румынка(4) в трех сетах одолела прошедшую через квалификацию 24-летнюю американку, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 4:6, 7:5, 7:6(5).Теннисистки играли 2 часа 26 минут. Соперницы сделали по семь брейков. Халеп один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против пяти эйсов и четырех двойных ошибок у Брэйди. Между собой теннисистки играли впервые.Следующей соперницей Халеп будет россиянка(WC), которая одержала победу надиз Хорватии – 7:6(4), 6:3.В личном противостоянии Халеп и Кузнецовой минимальное преимущество у Симоны – 4:3.Симона Халеп (Румыния, 4) – Дженнифер Брэйди (США, Q) – 4:6, 7:5, 7:6(5)Светлана Кузнецова (Россия, WC) – Донна Векич (Хорватия) – 7:6(4), 6:3Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Элисон Риске (США, Q) – 6:4, 6:7(4), 6:2Анетт Контавейт (Эстония, 16) - Карла Суарес-Наварро (Испания) – 7:5, 3:1 RtКики Бертенс (Нидерланды, 5) – Франческа ди Лоренцо (США, Q) – 6:2, 6:1Бьянка Андрееску (Канада) – Дарья Касаткина (Россия) – 5:7, 6:2, 7:5Елена Остапенко (Латвия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 2:6, 6:4Мари Бузкова (Чехия, Q) – Слоан Стивенс (США, 7) – 6:2, 7:5